Внебрачный сын Жванецкого может претендовать на миллионы отца

Москва, 15 ноября. Сын известного сатирика Михаила Жванецкого от домработницы может претендовать на долю в полумиллиардном наследстве артиста.

После смерти сатирика Михаила Жванецкого стало известно о наследстве, которое он оставил своим родным. По информации в СМИ, писатель владел загородным домом площадью 540 квадратных метров в Подмосковье, шестикомнатной квартирой в элитном районе Москвы, загородными домами в Троицком и в Одессе. В среднем имущество покойного артиста оценивается в полмиллиарда рублей.

Любвеобильный сатирик был женат четыре раза. Известно, что у артиста три ребенка, однако его фамилию носит только сын Дмитрий, рожденный в последнем браке от Натальи Жванецкой. Еще трое детей считаются внебрачными. Корреспондентам телеканала НТВ удалось выяснить, что сын Григорий может претендовать на состояние покойного отца.

Молодой человек был рожден домработницей семьи Жванецкого. Близкие сатирика надеются, что перед смертью ему удалось составить завещание. В противном случае между родственниками артиста может начаться серьезная борьба.

О смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Церемония прощания с ним прошла 9 ноября, его похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой великой актрисы Галины Волчек.