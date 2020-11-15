Курс рубля сохранит позитивную динамику в начале 2021 года

Москва, 15 ноября. Прогноз курса рубля на конец текущего года и начало следующего дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Российская валюта за последнюю неделю укрепилась примерно на 3% к доллару и евро благодаря росту цен на нефть и притоку капитала на развивающиеся рынки. Оптимизм инвесторов связан прежде всего с завершением выборов в США и ожиданиями скорой массовой вакцинации от коронавируса, пояснил эксперт в интервью «Российской газете».

В ближайшее время рубль будет торговаться в диапазоне 75–80 единиц к доллару и 89–94 к евро. В декабре его могут поддержать инициативы со стороны ФРС США и ЕЦБ: их новые монетарные стимулы приведут к увеличению свободной ликвидности в мире и притоку капитала на развивающиеся рынки. В первом и втором квартале 2021 года курс доллара расположится в районе 70–75 долларов, а евро – 85–88 рублей, предположил Васильев.

Прогнозы по росту котировок золота до 2300 долларов за унцию в следующем году ранее представили финансовые аналитики.