Попойка двух друзей в Волхове закончилась кровавой поножовщиной

Санкт-Петербург, 15 ноября. Два приятеля из Волхова решили весело провести время, но в итоге все закончилось тем, что один ударил другого в шею ножом.

«О поножовщине в полицию сообщила диспетчер скорой помощи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчины пили водку, внезапно поссорились, и один схватился за нож», — рассказал источник ФАН.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. С места преступления были изъяты нож и бутылка водки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.