Пьяный грузчик зарезал коллегу в Ленобласти

Ленобласть, 15 ноября. Ссора двух пьяных грузчиков закончилась поножовщиной в селе Терволово, сообщил источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка узнали об инциденте со смертельным исходом от знакомой погибшего. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что в доме на улице Сельская один мужчина порезал другого.

Через некоторое время правоохранители прибыли на место случившегося и выяснили, что конфликт между товарищами произошел в ходе совместного распития алкогольных напитков. Гость набросился на хозяина дома с ножом и нанес ему несколько тяжелых ранений.

В результате случившегося пострадавший мужчина погиб по пути в больницу. Его товарища, подозреваемого в нападении, задержали правоохранители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина зарезал двух женщин в Московской области. По данным правоохранителей, инцидент произошел в деревне Поярково в Солнечногорском районе.