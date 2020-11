Американский БПЛА с таинственным контейнером заметили у границы с Россией

Москва, 15. США засветили БПЛА с таинственным контейнером во время совместных военных учений с Польшей у границ России.

На странице оборонного ведомства Польши в Twitter были опубликованы кадры с прошедших совместных учений с США, на которых запечатлен американский беспилотник MQ-9 Reaper. Маневры проводились над авиабазой в Ласке, которая расположена всего в 300 километрах от Калининградской области.

Внимание экспертов привлек таинственный контейнер, закрепленный на БПЛА. Обозреватель издания The Aviationist Дэвид Сенсиотти полагает, что беспилотник был оснащен системой полного диапазона радиотехнической разведки SIGINT. Это устройство было впервые представлено год назад на авиационном салоне в Париже.

