Слова Кравчука о Донбассе осудили в СМИ

Киев, 15 ноября. Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал гибель солдат в Донбассе. Его заявление осудили украинские СМИ.

Леонид Кравчук сообщил, что не имеет претензий к России или к ОРДЛО из-за ситуации в Донбассе. Два солдата погибли, еще двоих ранили. По словам дипломата, необходимо прекратить кровопролитие, и установить мир на территории Донбасса.

«Они отстаивают свою позицию, а мы – свою», — подчеркнул Кравчук.

Слова главы ТКГ возмутили несколько украинских СМИ.

«Плевок нам всем в рожи», — комментирует OBOZREVATEL.

Дипломат добавил, что нужно решать и остальные проблемы в интересах народов, которые живут на неподконтрольных Украине территориях. Однако и это заявление раскритиковали и задались вопросом, какие народы обнаружил Кравчук на «карте Украины».