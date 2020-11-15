Рыжий из «Иванушек» отреагировал на призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Москва, 15 ноября. Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал предложение своего коллеги по цеху Валерия Меладзе отказаться от съемок в новогодних передачах. В беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» артист заявил, что выступления певцов в новогодних программах просто необходимы.

С точки зрения Григорьева-Апполонова, Меладзе в своем же заявлении просто поиронизировал. Съемки в новогодних шоу для артистов нужны, чтобы «чисто вспомнили, что ты есть», пояснил свою мысль исполнитель.

«Я с Валерием в этом плане не согласен», — заявил музыкант, коллектив которого уже принял участие в съемках одной из программ.

Григорьев-Апполонов при этом добавил, что в глобальном смысле Меладзе прав ввиду полной катастрофы в индустрии в полтора миллиона человек, которые работают «в сфере обслуживания, поддержки, помощи, СТН, в том числе и гардеробщиц».

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин отчасти поддержал Валерия Меладзе, но усомнился, что призыв бойкотировать новогодние передачи после введения ограничений в Москве услышат его коллеги. Представители шоу-бизнеса все равно согласятся участвовать в «Голубом огоньке» и аналогичных передачах, уверен Пригожин.

Меладзе поддержала и скандально известный блогер Лена Миро, но не столько из-за пандемии, сколько от того, что устала от «зубодробительно неактуальных» артистов — «паразитов на теле народа».

К слову, сам Валерий Меладзе уже пошел на попятную в вопросе бойкота новогодних шоу. Артист пояснил, что его высказывание было гипотетическим, а известные певцы все равно снимутся в передачах.