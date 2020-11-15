Политолог Погребинский рассказал, как Киев должен начать диалог с Донбассом

Киев, 15 ноября. Украине необходимо отказаться от ультиматумов в адрес Донбасса, считает политолог Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, диалог с неподконтрольными территориями Донбасса нужно начинать с отказа от языка ультиматумов и пропагандистских штампов. Власти Украины должны войти в положение людей, которые там проживают, отметил он.

Киев должен дать понять населению Донбасса, что украинцы такие же, как и они, «хорошие люди», сказал Погребинский. Это президент Украины Владимир Зеленский говорит, что его родной язык украинский, но люди в ЛДНР говорят по-русски, подчеркнул он. Если запретить им русский язык, они никогда не захотят вернуться на Украину, заключил политолог.