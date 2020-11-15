Запад боится, что Киев не сможет быть «на крючке» после решения КС

Киев, 15 ноября. Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин объяснил, почему Запад возмущен решением Конституционного суда Украины об отмене закона.

Ранее КС отменил закон об уголовном наказании для чиновников за сокрытие доходов в своих декларациях. По словам Волошина, при помощи этого закона Запад мог держать Киев «на крючке». Следующие вердикты КС могут касаться незаконности земельной реформы, которая предусматривает продажу украинского чернозема транснациональным корпорациям.

«Одна из депутатов Европейского парламента открыто сказала, что угроза о признании неконституционным закона о рынке земли – такая же проблема для западных партнеров Украины, как и «развал антикоррупционного законодательства"», — рассказал Волошин.

Как считает парламентарий, вопрос земельной реформы точно является внутренним делом Украины и не касается Запада. Поэтому если вскоре КС признает незаконным документ о рынке земли, то все планы Запада в отношении Киева рухнут, уверен Волошин.