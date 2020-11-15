Помолодевший Дибров раскрыл секрет своего преображения

Москва,15 ноября. Известный телеведущий Дмитрий Дибров похвастался изменившейся внешностью в день своего рождения.

Результаты своего омоложения фанатам продемонстрировал ведущий Дмитрий Дибров. За последнее время ведущий интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале сделал несколько омолаживающих процедур, которые помогли ему значительно омолодиться.

«НИКАКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, прощай подтяжки и филлеры! Только мезотерапевтические коктейли», — написал в Instagram телеведущий.

Без операций Диброву удалось получить подтянутое лицо и отдохнувший внешний вид. Артист решил преобразиться в честь своего 61-го дня рождения. По словам ведущего, удивительный результат он получил уже на следующий день.

Молодая супруга ведущего, фотомодель Полина Диброва присоединилась к поздравлениям. На своей странице в соцсети она отметила, что 14 ноября — особенный день для всей семьи.

Модель часто публикует фотографии из семейной жизни с артистом. Перед Хэллоуином четвертая жена Диброва похвасталась кошачьим образом, чем восхитила фанатов.