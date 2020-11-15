Каспийскую флотилию ВМФ РФ оснастят кораблями нового поколения

Москва,15 ноября. Каспийскую флотилию оснастят новыми кораблями и вооружением, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

По словам Евменова, в ближайшее время флотилия получит новые корабли и вооружение для эффективного решения оперативных задач. Кроме того, продолжится развитие комплексной системы базирования сил Каспийской флотилии.

«На должном уровне будет поддерживаться планомерное оснащение современными образцами техники и вооружения морской пехоты флотилии», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, по словам главкома, в состав флотилии входят новейшие корабли и вспомогательные суда, которые успешно справляются со всеми поставленными задачами. Сегодня флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря.