Мошенница под предлогом снятия порчи похитила у петербурженки украшения

Санкт-Петербург, 15 ноября. Неизвестная женщина похитила у пенсионерки ювелирные украшения и 150 тысяч рублей, сообщил источник в полиции.

Жертва мошенницы обратилась в правоохранительные органы за помощью накануне, 14 ноября. Жительница Северной столицы позвонила в полицию и сообщила, что неизвестная женщина проникла к ней в квартиру на Северном проспекте под предлогом снятия порчи и похитила драгоценные украшения, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба составила около 190 тысяч рублей.

В ходе организованной проверки стражи порядка прибыли на место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и приступили к поискам злоумышленницы. По данным правоохранителей, в день кражи на мошеннице было светлое пальто, светлая шапка и медицинская маска.