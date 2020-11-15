Sohu: Ответные санкции против ЕС показали, что РФ может действовать жестко

Москва, 15 ноября. РФ пошла на жесткие меры, ответив зеркальными санкциями в адрес Евросоюза. Российская сторона таким образом приняла неожиданное решение. К такому выводу пришли аналитики из Китая, своим мнением они поделились на страницах издания Sohu. Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Россия вводит зеркальные санкции против Германии и Франции, сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистам. Китайские аналитики заявили, что таким образом Москва подала сигнал европейским оппонентам, выпады которых в ее адрес вызывают недовольство российской стороны.

«В тот момент, когда лидеры западных стран поздравляли Байдена с победой на выборах в США, россияне довольно неожиданно ответили на санкции EC», — указывается в материале Sohu.

Эксперты подчеркивают, что Россия не стала торопиться и решила прибегнуть к этому маневру максимально взвешенно. Он стал предупреждением для Запада, уверены аналитики из Китая. С их точки зрения, контрсанкции наглядно продемонстрировали, что Москва может действовать максимально жестко, то есть зеркальными санкциями РФ предупредила о готовности пресекать выпады Запада.

«Нынешние санкции России против Франции и Германии стали предупреждением для Запада. Москва намекнула, что при необходимости может действовать достаточно жестко», — резюмировали авторы Sohu.

Сергей Лавров ранее заявил, что поскольку Париж и Берлин ввели ограничения против руководителей администрации российского президента, то и ответ будет зеркальным. По словам главы МИД РФ, контрсанкции затронут руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии. Политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко в комментарии ФАН оценил принятые российским внешнеполитическим ведомством меры.

Напомним, в новый санкционный список ЕС против российских чиновников вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и еще ряд высокопоставленных государственных служащих.