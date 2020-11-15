Ожирение и диабет могут стать возможными последствиями коронавируса

Москва, 15 ноября. Коронавирусная инфекция увеличивает риск развития диабета. Об этом заявила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

COVID-19 негативно воздействует на поджелудочную железу человека, уточнила специалист. По словам эксперта, из-за этого у переболевших инфекцией может начать развиваться диабет первого типа.

«Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции», — заявила Шестакова.

Ожирение также может относиться к последствиям COVID-19, подчеркнула врач. Это происходит из-за того, что человеку недостает физической активности во время пандемии.