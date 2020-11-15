Аналитики назвали условия повышения ставок по банковским вкладам

Москва, 15 ноября. Российские банки могут поднять ставки не ранее второго квартала следующего года, но многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом, считают эксперты.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов в комментарии РИА Новости отметил, что Центробанк решится на плавное повышение ключевой ставки с нынешних 4,25% годовых, если экономика начнет быстро восстанавливаться, доходы и покупательная способность граждан вырастут, а инфляция ускорится. Другими факторами могут послужить введение новых санкций против РФ или повышенная турбулентность на финансовых рынках. В ближайшие месяцы этого ждать не стоит, но к концу текущего года доходность вкладов в рублях способна подрасти за счет праздничных акций банков и повышенного спроса на рубли с их стороны.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер согласен с тем, что в случае позитивных новостей о пандемии COVID-19 стоит ожидать плавного повышения ставок, а в следующем году они пойдут вверх только при ужесточении денежно-кредитной политики.