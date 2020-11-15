Два человека стали жертвами пожара в Новосибирской области

Новосибирская область, 15 ноября. Пожар в селе Новомихайловка унес жизни двух человек, сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о пожаре, в котором погибли два человека, появилась на официальном сайте регионального главка МЧС. По данным спасателей, огонь практически полностью уничтожил бревенчатый дом в селе Новомихайловка. Причина возгорания пока неизвестна. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники МЧС.

Жертвами пожара в частном доме стали два человека. Их тела обнаружили при разборе завалов. Также в доме, в котором произошло возгорание, могли находиться еще люди. На данный момент соответствующую информацию проверяют спасатели.