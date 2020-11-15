Неизвестный мужчина проткнул ножом грудь подростка в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Неизвестный мужчина тяжело ранил ножом 16-летнего подростка в Петербурге. Молодой человек в тяжелом состоянии находится в больнице.

По данным источника ФАН, поножовщину злоумышленник устроил у одного из домов на Искровском проспекте.

«Пострадавший парень с ножевым ранением груди госпитализирован в Детскую городскую больницу № 19. Нападавший с места происшествия скрылся», — добавил собеседник агентства.

Полицейские установили, что конфликт между мальчиком и вооруженным мужчиной вспыхнул неожиданно на почве личной неприязни. Подросток описал преступника как 30-летнего худого мужчину. Он одет в серо-синюю куртку, черные брюки, черную толстовку, черные ботинки. На голове была черная шапка, а на спине большой рюкзак коричневого цвета.