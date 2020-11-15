В ЛНР обвинили Киев в попытке экспансии бандеровцев в Донбасс

Донецк, 15 ноября. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что Киев планирует захват Донбасса бандеровцами.

Как пишет ЛИЦ, чиновник обвинил Киев в намерении разоружил и захватить Донбасс. При этом сами власти Украины не намерены расформировывать радикальные бандеровские организации, которые принимали участие в боевых действиях.

«Подготовленные украинской стороной новые детали к предложенному недавно Плану действий по урегулированию ситуации в Донбассе являются не чем иным, как попыткой подготовить почву для новой экспансии бандеровских формирований в Луганскую и Донецкую Народные Республики», — считает Карякин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям Донбасса. Глава государства заявил, что для них Украина «открыта».