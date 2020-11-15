В Донбассе опасаются военной агрессии со стороны Украины

Донецк, 15 ноября. Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что власти Украины не намерены решать конфликт в Донбассе мирным путем.

Как пишет ЛИЦ, Кобцева считает, что заявления Леонида Кравчука полностью противоречат пунктам Минского соглашения. Она подчеркнула, что подобное поведение говорит о намерении правительства Украины решать конфликт агрессивными методами.

Кобцева считает, что Киев намерен демилитаризировать Донбасс, получить контроль над границей и затем провести местные выборы.

Ранее член Общественной палаты ЛНР Нина Пшеничкина заявила, что Киев планирует геноцид русскоязычных граждан в ДНР. Она отметила, что подобное поведение Украины вызывает у жителей местных городов отторжение.