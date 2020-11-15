Количество «пьяных» ДТП в России снизилось на 10%

Москва, 15 ноября. Количество «пьяных» ДТП в России в 2020 году снизилось на 10%. Об этом рассказали в ГИБДД РФ.

По данным ведомства, на сегодняшний день число аварий, произошедших по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, составляет 10,2 тыс., что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Помимо этого, как отмечает «Федерал Пресс», сократилось также количество пострадавших в таких ДТП (на 11%) и число погибших (на 18%).

Пик «пьяных» ДТП в России приходится с апреля по сентябрь. Но в минувшем сентябре число таких аварий снизилось с 1 485 до 796, то есть почти в два раза.

Показало отрицательную динамику и количество ДТП по вине выпивших пешеходов. Их тоже стало меньше на 10%. Число пострадавших в них снизилось на 14%, а жертв – на 4%.