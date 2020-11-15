Бывший супруг Полины Гагариной раскрыл подробности интимной жизни

Москва, 15 ноября. Экс-муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков уже год не ведет половую жизнь. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Первые слухи о расставании звездной пары появились еще год назад, однако знаменитости их никак не подтверждали. Тем не менее весной этого года фотограф заявил, что расстался с певицей и на расстоянии воспитывает своих детей.

Подробности их разногласий до сих пор неизвестны. Звезды до сих пор не желают раскрывать детали конфликта. При этом в Сети появляется разная информация — от финансовых разногласий, до измены и тирании в семье.

Исхаков решил поделиться подробностями своей интимной жизни в социальной сети Instagram. Он опубликовал пост, в котором рассказал, что не занимался сексом на протяжении 12 месяцев. Таким образом он подтвердил информацию о том, что пара не живет вместе.

«Год без секса, полет нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, попробуем продержаться еще год», — пишет Исхаков в Instagram.

Мужчина также рассказал, что с трудом удерживается от соблазна из-за большого количества внимания со стороны женского пола. По его словам, ему в личные сообщения часто присылают фотографии интимного характера и непристойные предложения.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина исполнит одну из главных ролей в новом сезоне сериала «Бывшие». По ее словам, она давно хотела сыграть в кино. Она также напомнила, что имеет диплом Школы-студии МХАТ.