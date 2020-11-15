Пожар в Челябинской области унес жизни маленького ребенка и троих взрослых

Челябинск, 15 ноября. Четыре человека, включая ребенка, погибли при пожаре в городе Пласт Челябинской области, сообщили в Главном управлении МЧС региона.

Сообщение о возгорании частного дома поступило на пульт управления в 6.05, открытое горение было ликвидировано в 6.44. Общая площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 41 человек и 14 единиц техники. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть семьи из четырех человек. По сообщению регионального МЧС, погибшая семья числилась как неблагополучная.

Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки в надворных постройках. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа. Подробные обстоятельства трагедии устанавливаются.