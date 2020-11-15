Киевскую власть обвинили в планируемом геноциде русскоязычных в Донбассе

Донецк, 15 ноября. Член Общественной палаты ЛНР Нина Пшеничкина считает, что Киев планирует геноцид русскоязычного населения в Донбассе.

Как передает ЛИЦ, представители Киева снова требуют разоружения Народной милиции Республик Донбасса и передачи границ под контроль украинских военных. Кроме того, они хотят реализовать модель переходного правосудия за преступления против Украины. Как считает Пшеничкина, это может привести к геноциду русскоговорящего населения.

Она отметила, что подобные заявления правительства Украины вызывают у жителей местных городов и поселков отторжение любых односторонних инициатив.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозов заявила, что правительство Украины намерено построить концлагеря для граждан Российской Федерации.