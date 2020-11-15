Сборная России 15 ноября встретится с Турцией в рамках Лиги наций

Москва, 15 ноября. Сборная России по футболу сегодня проведет очередной матч в Лиге наций. Соперником команды Станислава Черчесова станет Турция.

Матч состоится на стадионе в Стамбуле в 20:00 по московскому времени. Капитаном российской команды в этом матче будет защитник «Спартака» Георгий Джикия. Также известно, что состав сборной пополнили нападающий «Сочи» Антон Заболотный, хавбек «Зенита» Александр Ерохин и полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой. Их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают первую строчку в группе B3. В активе сборной России восемь очков. Турция занимает третью позицию с тремя баллами. В случае победы российская команда может обеспечить себе досрочный выход в Лигу А. Для этого также нужно, чтобы Сербия не проиграла Венгрии.