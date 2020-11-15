Иномарка столкнулась с проходящим поездом в Приамурье

Благовещенск, 15 ноября. Легковой автомобиль марки Toyota Sprinter столкнулся с проходящим мимо пассажирским поездом в Амурской области, сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Представитель отделения пропаганды ведомства Мария Забыкина в интервью РИА Новости рассказала, что в результате инцидента, по предварительной информации, погибла пассажирка иномарки. Еще трое людей получили различные по степени тяжести травмы, они госпитализированы.

«Водитель легкового автомобиля Toyota Sprinter допустил столкновение с проходящим пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области», — передает собеседница издания.

На месте событий сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Выполняются мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде станции Возжаевка. Там присутствие дежурного не предусмотрено, добавил представитель Забайкальской железной дороги.