Названа главная особенность новой российской вакцины от коронавируса

Москва, 15 ноября. Разрабатываемая институтом Чумакова вакцина от коронавируса состоит из цельного инактивированного вируса. Об этом заявил академик РАН Алексей Егоров.

Именно это отличает ее от других отечественных вакцин для профилактики COVID-19. Предыдущие препараты основаны на отдельных антигенах коронавируса. Вакцина института им. Чумакова состоит из цельного инактивированного вируса, что позволяет организму получить весь набор антител, передает URA.RU.

Егоров считает, что эта отличительная черта позволит вакцине обеспечить наиболее широкую защиту организма от COVID-19. Он отметил, что завершение работы над препаратом запланировано на февраль.

Власти Израиля ранее допустили возможность закупки российской вакцины «Спутник V». Для начала страна планирует закупить 1,5 млн доз препарата, после чего поставки могут увеличиться в два раза.