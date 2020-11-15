Варшава заявила о попытках РФ выставить Польшу проблемной страной

Варшава, 15 ноября. Россия пытается выставить Польшу проблемным государством, тем самым очерняя ее репутацию перед Европейским союзом.

Такую точку зрения озвучил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. По его мнению, деятельность Москвы несет в себе катастрофическую угрозу для Варшавы, так как политика российского правительства основана на недостоверности и использовании в своих интересах образа республики, НАТО и Запада.

«Мы должны различать природу информационных действий различных стран. Самая большая угроза для Польши — это деятельность Российской Федерации», — считает Жарин.

Китай и Германия аналогично России неоднократно предпринимали попытки дискредитировать Варшаву в глазах Запада, добавил Жарин. Вспомнить примеры для подтверждения своих слов чиновник так и не смог, однако подчеркнул, что Польша самая важная страна Восточной Европы и НАТО.