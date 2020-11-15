Израильская армия нанесла ответный удар по объектам ХАМАС

Иерусалим, 15 ноября. Армия обороны Израиля атаковала объекты ХАМАС на территории сектора Газа.

Две ракеты были выпущены ранее по Израилю со стороны сектора Газа. На территории страны активировалась система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Предупреждающие сирены сработали в Ашдоде и районе Шефела.

Израильская армия на своей странице в Twitter сообщила об ответном ударе. Атака пришлась на подземную инфраструктуру и военные посты ХАМАС в секторе Газа. В Иерусалиме добавили, что реакция страны последует на «любую террористическую деятельность».