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МИД Азербайджана назвал беспочвенными слухи об отзыве посла из России

МИД Азербайджана назвал беспочвенными слухи об отзыве посла из России

Баку, 15 ноября. Азербайджан не отзывал своего посла Полада Бюльбюль оглы из России. Соответствующее заявление сделал в МИД страны.

Ряд СМИ распространил информацию об отзыве азербайджанского посла из России. В Баку опровергли эти слухи, назвав их беспочвенными. Об этом говорится в заявлении иностранного ведомства.

«Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах — прерогатива президента Азербайджана», — заявили в азербайджанском МИД.

В минувший четверг посол Бюльбюль оглы прокомментировал ситуацию со сбитым российским вертолетом Ми-24 азербайджанскими военными. Дипломат отметил, что на войне «может случиться всякое». После этого заявления на посла обрушилась волна критики в родной стране. Помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев счел слова Бюльбюль оглы неуместными и выразил надежду, что они не отразятся на отношениях с Россией.

Российский Ми-26 потерпел крушение в небе над Арменией 9 ноября. Власти Азербайджан признали свою вину в трагедии, отметив, что военные сбили его случайно. В результате инцидента погибли два члена экипажа.

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