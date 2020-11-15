МИД Азербайджана назвал беспочвенными слухи об отзыве посла из России

Баку, 15 ноября. Азербайджан не отзывал своего посла Полада Бюльбюль оглы из России. Соответствующее заявление сделал в МИД страны.

Ряд СМИ распространил информацию об отзыве азербайджанского посла из России. В Баку опровергли эти слухи, назвав их беспочвенными. Об этом говорится в заявлении иностранного ведомства.

«Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах — прерогатива президента Азербайджана», — заявили в азербайджанском МИД.

В минувший четверг посол Бюльбюль оглы прокомментировал ситуацию со сбитым российским вертолетом Ми-24 азербайджанскими военными. Дипломат отметил, что на войне «может случиться всякое». После этого заявления на посла обрушилась волна критики в родной стране. Помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев счел слова Бюльбюль оглы неуместными и выразил надежду, что они не отразятся на отношениях с Россией.

Российский Ми-26 потерпел крушение в небе над Арменией 9 ноября. Власти Азербайджан признали свою вину в трагедии, отметив, что военные сбили его случайно. В результате инцидента погибли два члена экипажа.