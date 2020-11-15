Вильфанд назвал причину температурного парадокса в регионах России

Москва, 15 ноября. Температурная аномалия наблюдается в разных регионах России. Необычное поведение погоды объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столбик термометра на севере азиатской части России превышает климатическую норму на 15–20 градусов. В это время на юге европейской части страны температура держится на четыре–семь градусов ниже нормы. В связи с этим в Салехарде и Астрахани установилась одинаковая погода, передает РИА Новости.

Вильфанд пояснил, что виной всему антициклон, который переносит воздушные массы с востока на запад. Холодный воздух на территорию южной и европейской части России приходит из Казахстана, где уже началась зима.

Синоптик ранее объяснил отсутствие снега в ряде регионов России. Он добавил, что жителям юга европейской части России не стоит ждать осадков в ближайшую неделю.