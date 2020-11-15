Два самолета Ан-124 с российскими миротворцами прибыли в Ереван

Москва, 15 ноября. Еще два самолета Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами и бронетехникой на борту прибыли в аэропорт Еревана, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А и средства материально-технического обеспечения, а также примерно 30 миротворцев.

Минобороны подчеркнули, что по завершению разгрузки, осмотра и подготовки техники, подразделения выполнят марш в три километра в район сосредоточения в городе Горис.

Накануне появилась информация, что российские самолеты совершили еще девять рейсов в Армению, которые также доставили военнослужащих подразделений миротворческого соединения и технику.