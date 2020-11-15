Илон Маск назвал COVID-19 легкой простудой

Москва, 15 ноября. Бизнесмен Илон Маск получил противоречивые результаты тестов на коронавирусную инфекцию, после чего охарактеризовал COVID-19, как «легкую простуду».

Глава компании SpaceX отметил, что, вероятно, подхватил «умеренный случай» коронавируса. Свои симптомы заболевания бизнесмен описал как типичные для простуды. Такое мнение Маск высказал в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопрос подписчика болен ли бизнесмен COVID-19.

«Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды», — уточнил предприниматель.

13 ноября Илон Маск сообщил, что за день сдал четыре теста на коронавирусную инфекцию. Два теста показали отрицательный результат, а два — положительный. Бизнесмен утверждает, что пользовался одинаковыми экспресс-тестами от компании Becton, Dickinson and Co. После таких результатов, он решил, что будет сдавать ПЦР-тесты в другой лаборатории.