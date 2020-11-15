Перечислены способы узнать личные данные по номеру телефона

Москва, 15 ноября. Мошенники способны многое узнать о «жертве» с помощью номера телефона. Об этом рассказал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Номер телефона открывает аферисту доступ к ФИО и паспортным данным человека. Уже с помощью полученной информации злоумышленник узнает об имуществе и благосостоянии «жертвы», передает «Прайм».

Информационные системы работают по правилам безопасности, установленным государственными органами. Однако в бизнес-сфере обработка данных почти не имеет ограничений. Мошенники могут скрываться среди сотрудников бизнес-структур и других сфер, которые имеют доступ к персональным данным.

Многие базы данных находятся в открытом доступе. Это усложняет процесс обеспечения безопасности своей личной информации. Щельцин советует использовать для этих целей электронный паспорт или двухфакторную авторизацию.

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