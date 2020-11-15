Затор длиной в несколько километров образовался на дороге из НКР в Армению

Варденис, 15 ноября. Затор длиной в несколько километров образовался на дополнительной дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Информацию об этом передает РИА Новости.

Виной многокилометровой пробки стала небольшая пропускная способность трассы. Движение по основной дороге по неизвестным причинам было заблокировано. В результате два потока машин из беженцев и тех, кто хочет вернуться в карабахскую столицу были вынуждены преодолевать участок в 1,5 километра около пяти часов.

Режим полного прекращения огня в зоне карабахского конфликта вступил в силу с 10 ноября 00:00 по московскому времени. Соответствующее соглашение о перемирии подписали лидеры России, Армении и Азербайджана. Документ призван положить конец кровопролитным боям в регионе.

Для обеспечения безопасности и соблюдения договоренностей в Карабах ранее направились российские миротворцы. Свое согласие на размещение миротворческого контингента в республике дали Баку и Ереван.