Бывшая солистка Serebro выходит замуж за полицейского

Москва, 15 ноября. Экс-участница группы Serebro Ирина Титова готовится к свадьбе со своим возлюбленным. Совсем недавно он предложил ей руку и сердце.

Возлюбленные состоят в отношениях больше года. Будущий супруг Титовой не связан с шоу-бизнесом, а работает в правоохранительных органах. Он влюбился в артистку с первого взгляда, когда увидел ее выступление в составе группы Serebro.

«Это знакомство для меня не было каким-то серьезным, просто пообщались, сфотографировались и прощались», — цитирует ее StarHit.

Уже через пару дней певица получила сообщение от молодого человека. Они сходили на свидание, после чего у Титовой начали пробуждаться чувства к новому знакомому.

Артистка призналась, что была тронута реакцией возлюбленного на свое решение уйти со сцены. Он поддержал ее в трудный момент и продолжает делать это до сих пор.

Титова и ее избранник планируют сыграть свадьбу 24 июля следующего года в городе Ногинске. Певица признается, что еще не готова стать мамой второй раз.

«У меня ребенок от первого брака еще маленький, но будущий супруг меня поторапливает», — отметила 23-летняя звезда.

Сейчас Титова не работает в шоу-бизнесе. Ее нынешний род деятельности связан с тренировками детей. Кольцо с предложением о замужестве она получила во время совместного поедания шаурмы с любимым.

Мать певицы Ольги Бузовой недавно намекнула на возможное замужество своей дочери. Артистка уже долгое время встречается с блогером Давидом Манукяном, однако он до сих пор не сделал ей предложение.