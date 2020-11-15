Боярский поддержал Дзюбу после резонансной истории с интимным видео

Москва, 15 ноября. Народный артист РФ Михаил Боярский вступился за футболиста «Зенита» Артема Дзюбу в истории со слитым в Сеть видео.

Михаил Боярский является преданным болельщиком петербургского футбольного клуба, поэтому он не мог пройти мимо данной истории. По словам артиста, в действиях нападающего «Зенита» нет ничего постыдного. Он привел слова телеведущей Елены Малышевой, которая заявляет, что это полезно для здоровья.

«Наш знаменитый врач Малышева считает, что это полезно. Рекомендует даже заниматься этим», — сказал Боярский в программе «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ.

Народный артист России также подчеркнул, что у большинства людей на телефоне хранятся видео или фото не для общего просмотра. Он назвал Артема Дзюбу «гордостью страны». По его словам, футболист в скором времени вновь порадует болельщиков победами.

«У меня тоже есть масса вещей дома. Если взломать мой дом, то можно что-то найти», — заявил актер.

Видео с мастурбирующим на камеру футболистом Артемом Дзюбой появилась в Сети 8 ноября. После выхода ролика спортсмен подвергся критике со стороны общественности. Он лишился капитанской повязки в «Зените», а главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на сбор национальной команды.