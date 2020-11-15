Две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю

Тель-Авив, 15 ноября. Две ракеты были выпущены по территории Израиля со стороны сектора Газа. Информацию об этом подтверждает пресс-служба вооруженных сил государства.

Один из снарядов не активировал сирены тревоги на территории города Ашдод из-за отсутствия необходимости. При этом система предупреждения среагировала на приближение следующей ракеты.

«Сирены тревоги прозвучали в городе Ашдод и в районе Шефела», — сказано в сообщении пресс-службы.

Система противовоздушной обороны «Железный купол» в ответ на атаку со стороны палестинского региона выпустила ракеты-перехватчики. Однако до сих остается неизвестным удалось ли их перехватить.