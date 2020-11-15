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Аналитик назвал причины внезапного выключения смартфона

Аналитик назвал причины внезапного выключения смартфона

Москва, 15 ноября. Смартфон может выключаться во время разговора по нескольким причинам. Подробно об этом рассказал глава агентства Telecom daily Денис Кусков.

Чаще всего это происходит из-за неполадок в работе аккумуляторной батареи. Особенно актуальна такая проблема для старых смартфонов. Со временем батарея гаджета может работать и заряжаться хуже. Некоторые аккумуляторы страдают от низких температур и «садятся» за несколько минут на морозе.

Еще одной распространенной причиной являются сбои в работе программного обеспечения. Если во время разговора по телефону возникают неполадки со связью, то это говорит о разной настройке базовых станций, передает «Прайм».

«Часто такая проблема возникает на границе двух регионов, которые управляются различными техническими службами разных регионов и операторов», — пояснил аналитик.

В случае резкого выключения смартфона необходимо перезагрузить устройство. При возникновении проблем со связью во время разговора нужно перевести смартфон в режим полета на несколько секунд.

Иностранный журналист Сэм Николс провел исследование на тему слежки смартфонов за своими владельцами. Он выяснил, как гаджетам удается прослушивать разговоры людей.

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