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Российские миротворцы взяли под охрану одну из старейших церквей Карабаха

Российские миротворцы взяли под охрану одну из старейших церквей Карабаха

Степанакерт, 15 ноября. Российские миротворцы обеспечили охрану одной из старейших церквей на территории Нагорного Карабаха. Речь идет о храме Дадиванк в Кельбаджарском районе.

Руководитель пресс-канцелярии Армянской апостольской церкви Ваграм Меликян рассказал, что в настоящее время в религиозном учреждении находятся несколько священников. По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию в регионе, они продолжают службу.

«Сообщаю, что Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев, опасность ему не грозит», — написал Меликян своем Facebook.

Обеспечение сохранности и неприкосновенности христианских святынь в карабахской республике было одним из ключевых условий соглашения о перемирии в зоне конфликта. На это ранее обратил внимание президент России Владимир Путин, обращаясь к азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

Ранее миротворцы РФ завершили развертку наблюдательных постов в Нагорно-Карабахской Республике.

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