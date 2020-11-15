Российские миротворцы взяли под охрану одну из старейших церквей Карабаха

Степанакерт, 15 ноября. Российские миротворцы обеспечили охрану одной из старейших церквей на территории Нагорного Карабаха. Речь идет о храме Дадиванк в Кельбаджарском районе.

Руководитель пресс-канцелярии Армянской апостольской церкви Ваграм Меликян рассказал, что в настоящее время в религиозном учреждении находятся несколько священников. По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию в регионе, они продолжают службу.

«Сообщаю, что Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев, опасность ему не грозит», — написал Меликян своем Facebook.

Обеспечение сохранности и неприкосновенности христианских святынь в карабахской республике было одним из ключевых условий соглашения о перемирии в зоне конфликта. На это ранее обратил внимание президент России Владимир Путин, обращаясь к азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

Ранее миротворцы РФ завершили развертку наблюдательных постов в Нагорно-Карабахской Республике.