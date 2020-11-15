Сатановский рассказал о способности России уничтожить США и их союзников

Москва, 15 ноября. Россия в случае необходимости уничтожит США и их союзников. Соответствующее заявление сделал политолог Евгений Сатановский.

Российские достижения в сфере вооружений все чаще вызывают обеспокоенность у стран Запада. США следят за разработкой подводных беспилотников «Посейдон», а Германия начинает отрабатывать военные действия с применением оружия массового поражения.

Сатановский считает напрасными усилия западных государств. Он отметил, что в случае реального конфликта события вряд ли будут повторять Вторую мировую войну.

«Теперь, если война будет, так совсем другая: мало что от Германии останется. А может и вовсе ничего. Да и от Штатов, не больше», — написал он в своем Telegram-канале.

Политолог напомнил, что в последнее время Россия все чаще подвергается нападкам со стороны иностранных государств. Против нее вводили санкции и бросались необоснованными обвинениями. Москва неоднократно призывала оппонентов к политическому диалогу, однако все ее попытки остались незамеченными.

Сатановский считает, что в настоящее время все попытки переговоров с Западом не принесут эффекта. США и их партнеры совершенно не готовы к сотрудничеству с Россией.

Политолог Сатановский ранее прокомментировал серию терактов в европейских странах. По мнению эксперта, ответственность за нападения несут не только исламисты, но и сам Евросоюз.