Лоза ответил на заявление Меладзе о бойкотировании новогодних шоу

Москва, 15 ноября. Певец и композитор Юрий Лоза готов выступить на «Новогоднем огоньке» вместо Валерия Меладзе. Об этом он рассказал газете «Взгляд».

Валерий Меладзе ранее выложил в своем аккаунте в Instagram пост, в котором призвал своих коллег бойкотировать съемки в новогодних телепередачах. Певец остался недоволен тем, что артистам не разрешают организовывать массовые концерты в период пандемии COVID-19.

Юрий Лоза считает, что большинство звезд отечественного шоу-бизнеса не поддержат данную инициативу, поскольку вместо них выступить может кто-то другой. Он также прокомментировал слова Льва Лещенко, который поддержал идею Меладзе. По мнению Лозы, Лещенко «не нужны корпоративы».

В случае если бойкот состоится, то это пойдет на пользу другим артистам, которые получат шанс выступить перед телеаудиторией, считает Лоза. По его словам, многие певцы стараются попасть в новогоднюю передачу, но у них это не получается, поскольку там «либо деньги, либо связи».

«У каждого моего друга-музыканта есть десяток хороших песен, которые подошли бы под Новый год, но их не зовут!», — сказал Лоза

В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил со словами поддержки в адрес Меладзе. Он также не уверен, что многие не поддержат бойкот, но считает, что «артистов отдали на заклание».