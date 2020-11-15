Инфекционист Викулов рассказал о «серой зоне» коронавируса

Москва, 15 ноября. Тесты на определение антител от коронавируса имеют «серую зону». Подробно об этом рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

Определить наличие или отсутствие коронавируса в организме можно только с помощью теста ПЦР. Тестирование на антитела не показывает присутствие вируса, а лишь определяет уровень иммунного ответа на COVID-19. При таком раскладе событий пациент может получить не только положительный или отрицательный результат, но и сомнительный. Последний принято называть результатом из «серой зоны», цитирует медика радио Sputnik.

«Если результат теста попадает в серую зону, то он и не положительный, и не отрицательный. Такой результат считается сомнительным», — пояснил Викулов.

Иногда неоднозначный результат теста является следствием плохой подготовки к сдаче анализов. Врач напомнил, что кровь необходимо сдавать только на пустой желудок.

В Подмосковье продолжается подготовка к открытию прививочных пунктов. В них жители региона смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.