Источник из окружения Джигарханяна озвучил обстоятельства смерти артиста

Москва, 15 ноября. Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в результате остановки сердца из-за нарушений в функции почек и общего отека организма.

Предварительную причину смерти выдающегося актера раскрыл источник из его окружения. По его словам, состояние здоровья Джигарханяна обострилось на фоне ряда хронических заболеваний. Однако точную причину летального исхода поможет установить медицинская экспертиза.

Друг знаменитости Артур Согомонян отметил, что Джигарханян долго и серьезно болел. Врачи усердно боролись за его жизнь, но попытки оказались безуспешны. В организме артиста начались необратимые процессы и его сердце не выдержало.

«Предварительно, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний», — рассказал Согомонян.

Знаменитый артист театра и кино Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. За всю жизнь он сыграл в свыше чем 250 фильмах, за что был удостоен членства в книге рекордов Гиннесса, напоминает Infox.ru.