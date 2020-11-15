NI назвал танк Т-90 «экспортным хитом» среди российского вооружения

Вашингтон, 15 ноября. Российский Т-90 стал не только одним из мощнейших танков, но и успешным экспортным продуктом. К такому выводу пришли журналисты The National Interest.

Танк Т-90 сочетает в себе надежные характеристики и мощное вооружение, говорится в статье. Он один из немногих оборудован трехуровневой системой защиты.

Автор статьи называет «универсальным» вооружение российского танка. Однако отдельное внимание привлекает стандартная гладкоствольная пушка 2А46М на 125 миллиметров. Она работает сразу с несколькими боеприпасами, среди которых осколочно-фугасные противотанковые и осколочно-фугасные снаряды.

Российский танк способен поражать вражеские цели не только днем, но и ночью. Это достигается за счет управляемых противотанковых ракет и улучшенной системой управления огнем.

Наличие надежных характеристик сделало Т-90 успешным экспортным продуктом. Усовершенствованные Т-90М и Т-90МС оснащены еще более современным оружием, мощным двигателем и уникальной системой управления огнем «Калина», сказано в статье.

Ранее стало известно, что один из российских танков получит электротермохимическую пушку. Речь идет о боевой машине Т-14 «Армата».