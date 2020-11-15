Подписчики Ани Лорак увидели грусть в глазах на новом фото певицы

Москва, 15 ноября. Известная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новую фотографию с декольте. Однако подписчики обратили свое внимание не на вырез артистки, а на ее взгляд.

Знаменитость предстала на фотографии в одежде с глубоким декольте. Для снимка она выбрала аккуратную прическу, которая подчеркивает ее утонченные черты лица. Под кадром она сообщила, что не может дождаться момента, когда снова сможет обнять своих поклонников взглядом.

«Думаю о вас... Когда снова смогу обнять вас взглядом», — написала звезда.

Фолловеры пришли в восторг от новой фотографии артистки. Всего за два часа публикации пост набрал больше 55 тысяч лайков и почти 600 комментариев. Некоторые фанаты акцентировали свое внимание на взгляде знаменитости.

«Такой глубокий взгляд... Очарование», — сделала комплимент одна из подписчиц.