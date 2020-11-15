Причиной драки Харитонова и Яндиева мог стать денежный долг

Москва, 15 ноября. Драка между бойцом смешанного стиля (ММА) Сергеем Харитоновым и его коллегой Адамом Яндиевым могла вспыхнуть из-за денежного долга последнего.

СМИ сообщают, что потасовка между спортсменами началась после напоминания Яндиеву о долге, который он не вернул Харитонову. По словам потерпевшего, он одолжил Адаму Яндиеву несколько сотен тысяч рублей.

13 ноября на Харитонова напал неизвестный, вооруженный кастетом. Позднее стало известно, что Яндиев набросился на Харитонова после словесной перепалки.

В результате нападения Сергей Харитонов был госпитализирован с несколькими переломами и сотрясением мозга. 15 ноября спортсмену проведут операцию на лице из-за перелома носа.

ГУ МВД по Москве уже возбудило два уголовных дела в отношении Яндиева по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет колонии.