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Вильфанд раскрыл последствия антициклона для центральной России

Вильфанд раскрыл последствия антициклона для центральной России

Москва, 15 ноября. Антициклон не позволит сформироваться благоприятным условиям для выпадения снега. На это обратил внимание научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Первый снег уже встретили жители Коми и Архангельской области, также снегопад порадовал Приволжье и Заволжье. Однако на юге европейской части России осадки в виде снега не ожидаются по меньшей мере еще пять-семь дней. Вместе с этим в ночное время суток температура на улице будет опускаться ниже нуля.

«На остальной территории не прогнозируется осадков в виде снега в ближайшие пять-семь дней. Нет в прогнозах слова снег или снегопад», — отметил Вильфанд.

Антициклон определяет погоду на юге и центре Европейской России, подчеркнул специалист. Он добавил, что, предположительно, установление снежного покрова произойдет в конце ноября.

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