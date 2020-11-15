Бузова пожаловалась на необъективность жюри в «Ледниковом периоде»

Москва, 15 ноября. Певица Ольга Бузова и ее партнер Дмитрий Соловьев оказались на грани вылета из шоу «Ледниковый период». Об этом сама артистка рассказала в своем Instagram.

Жюри проекта не оценило выступление Бузовой и ее партнера Соловьева. Пара получила низкие оценки и оказалась на грани ухода из шоу. Певица считает решение судей несправедливым. О своих переживаниях она поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.

Для нового номера Бузова и Соловьев перевоплотились в героев фильма «Экипаж». Певица была одета в форму стюардессы, а ее партнер выглядел как пилот. Однако жюри не впечатлило мастерство пары, общая оценка за выступление составила всего 11,7 балла. Бузова не смогла сдержать слезы и расплакалась прямо на льду.

Артистка призналась, что не согласна с мнением судей. Она убеждена, что их номер заслуживал только высоких оценок. По словам Бузовой, зрители проекта были в восторге от их пары.

«Я так люблю этот номер, мы его настолько сильно пропустили через себя эмоционально, и я так хочу, чтобы Вы сегодня это почувствовали», — написала она.

Певица призвала своих фанатов поддержать их выступление. Она напомнила подписчикам, что они могут проголосовать за их пару прямо во время эфира на Первом канале.

Ольга Бузова ответственно подходит к участию в «Ледниковом периоде». Она посвящает много времени тренировкам и тщательно продумывает свои образы. Для одного из выступлений она перевоплотилась в певицу Леди Гагу.