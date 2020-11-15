Минздрав Украины предрек стране апокалипсис в случае отмены карантина

Киев, 15 ноября. Украинские власти должны ужесточить карантинные меры по борьбе с коронавирусом. Так считает министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Глава украинского минздрава отметил, что в случае бездействия властей страну ждет полный коллапс медицинской системы. Уже к концу года в больницах Украины не останется свободных мест, заявил Степанов в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Если не сделать эти шаги, то на 15-20 декабря получим апокалипсис медицинской системы, когда все койки будут заполнены», — уверен министр.

Степанов считает правильным решение Киева о введении карантина выходного дня. Он отметил, что этот вопрос прорабатывался украинскими эпидемиологами и врачами.

Карантин выходного дня начал действовать на Украине с 14 ноября. С полуночи субботы до полуночи понедельника в стране разрешается работать только продуктовым магазинам, аптекам и городскому транспорту.