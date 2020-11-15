Десять человек погибли при пожаре в румынской больнице для лечения COVID-19

Пьятра-Нямц, 15 ноября. Пожар в больнице на северо-востоке Румынии унес жизни не менее десяти человек. Все погибшие были пациентами учреждения.

Больница расположена в городе Пьятра-Нямц. Огонь распространился по отделению интенсивной терапии, где лежали зараженные коронавирусом пациенты.

Погибли десять пациентов, число может вырасти. В критическом состоянии находятся семь человек, включая дежурного врача. Медик получил сильные ожоги, когда пытался спасти людей из горящей больницы. Всего в отделении проходили лечение 16 человек.

В качестве одной из основных версий рассматривается короткое замыкание. Больница давно не ремонтировалась и находилась в плачевном состоянии.

В Подмосковье ранее ликвидировали пожар в жилом доме. Огонь охватил площадь в 1,3 тысячи квадратных метров.